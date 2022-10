Bousculade mortelle à Séoul lors d’Halloween : deux Japonaises parmi les victimes

Actualités

Deux Japonaises de 26 et 18 ans figurent parmi les victimes de la bousculade mortelle qui a eu lieu le soir du 29 octobre à Séoul.

Selon les estimations, environ 100 000 personnes s’étaient rassemblées dans le quartier populaire d’Itaewon pour célébrer Halloween — la première fois depuis la pandémie —, et c’est dans une ruelle étroite en pente qu’a eu lieu le drame. Lors d’un mouvement de foule, de nombreux participants ont chuté les uns sur les autres tel un effet domino, et ont fini piétinés et asphyxiés. Les agents de la sécurité ont eu beaucoup de mal à accéder à la ruelle.

Le bilan actuel fait état de 154 morts, dont un Français, et 134 blessés.

Le président Yoon Suk-yeol a fait savoir que son pays allait entamer un période de deuil national jusqu’au 5 novembre.

