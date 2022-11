Kishida Fumio et Joe Biden s’entretiennent au Cambodge en amont du G20

Actualités

Le 13 novembre, le Premier ministre Kishida Fumio et le président Joe Biden se sont entretenus lors du sommet de l’Asean, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, qui s’est tenu à Phnom Penh, au Cambodge. Les deux chefs d’État se sont accordés pour coopérer face à la menace militaire chinoise qui pèse sur Taïwan. Tout comme l’invasion russe en Ukraine, ils s’opposent à « toute tentative unilatérale de modifier par la force le statu quo d’un pays ou d’une région ».

Une réunion à trois a également été organisée avec le président de Corée du Sud Yoon Suk-yeol. Kishida Fumio leur a exprimé sa volonté de répondre fermement aux provocations de la Corée du Nord et ses missiles « lancés à une fréquence sans précédent ». Les trois dirigeants ont également réaffirmé la volonté de poursuivre la dénucléarisation de la Corée du Nord et lui imposer des sanctions. Ils participeront au G20 qui se déroulera à Bali, en Indonésie, le 15 et 16 novembre.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]