Vols dans les vestiaires des dames dans les bains publics : des malfaiteurs d’origine chinoise arrêtés

L’Agence nationale de la police a révélé lutter contre une série de vols par un groupe ciblant les vestiaires des dames dans des dizaines d’établissements de bains publics (sentô) à Tokyo et ses préfectures environnantes. Des femmes se faisant passer pour des clientes arrivaient à se procurer les clefs des casiers et y dérobaient les cartes de crédit. Les pertes s’élèveraient à plus de 100 millions de yens (environ 700 000 euros).

Depuis novembre de l’année dernière, les autorités ont mis la main sur 17 personnes du groupe, dont la plupart sont de nationalité chinoise.



La police a rassemblé les clefs des casiers obtenues par les voleurs.

D’après une enquête sur 130 bains publics, si 70 % d’entre eux disposaient de caméras de surveillance dans les bains pour hommes, il n’y en avait absolument aucune dans les bains pour dames. « C’est habituel de ne pas avoir de caméras chez les femmes », explique l’un des responsables de l’enquête. « Il faudrait discuter de ce sujet avec les établissements et les clientes pour voir si notre société accepterait leur installation. »

