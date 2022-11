La Russie autorise le Japon à maintenir sa participation au projet Sakhaline 1

Actualités

Le gouvernement russe a décidé d’autoriser le Japon à garder sa participation dans le projet d’exploitation offshore de gaz naturel liquéfié’(GNL) et de pétrole appelé « Sakhaline 1 », au nord de l’île de Hokkaidô.

« Cette décision a une grande importance pour un approvisionnement stable en matières premières », s’est exprimé le secrétaire général du Cabinet Matsuno Hirokazu.

Le gouvernement nippon estime en effet qu’il est nécessaire d’investir dans ce projet car le Japon cherche à réduire autant que possible sa dépendance au pétrole du Moyen-Orient, qui dépasse les 90 %.

Le Japon participe ainsi à 30 % à Sakhaline 1, notamment avec des entreprises commerciales comme Itôchû et Marubeni, ainsi qu’avec le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (METI).

Par ailleurs, la Russie avait déjà permis au Japon de maintenir ses investissements dans un autre projet appelé « Sakhaline 2 ». Mitsui & Co., et Mitsubishi Corporation y détiennent respectivement 12,5 % et 10 % des parts. Environ 60 % du GNL produit est fourni au Japon.

