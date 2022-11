Un Japonais payé pour passer les tests d’embauche en ligne de 300 personnes a été arrêté

Actualités

Le Département de la police métropolitaine de Tokyo a annoncé l’arrestation d’un homme de 28 ans qui passait des tests de recrutement en ligne à la place des étudiants en recherche d’emploi.

Selon l’enquête, Tanaka Nobuto, employé dans la compagnie d’électricité du Kansai (KEPCO), avait reçu des requêtes de quelque 300 personnes pour effectuer les examens à leur place ces six derniers mois. L’une d’entre elles, une jeune femme en quatrième année universitaire, a officiellement été mise en cause après avoir admis qu’elle avait demandé à Tanaka de se faire passer pour elle. Son dossier a été renvoyé au procureur.



Les ordinateurs portables utilisés par Tanaka pour accéder aux tests.

C’est la première fois que la police procède à une arrestation dans la cadre de ces tests d’embauche en ligne. Créés par les employeurs, ils permettent de vérifier si les étudiants sont aptes à intégrer leur entreprise en jaugeant leurs compétences dans divers domaines. Il suffit d’un identifiant et d’un mot de passe pour accéder aux examens.

Tanaka aurait proposé ses services à travers un message sur Twitter, expliquant qu’il était sorti diplômé de l’Université de Kyoto et qu’il avait quatre ans d’expérience dans le domaine des tests en ligne, avec un taux de réussite supérieur à 95 %. Ses tarifs se situaient entre 2 000 et 3 000 yens (13 et 20 euros) par matière à passer. En six mois, il aurait emmagasiné plus de 4 millions de yens (28 000 euros).



Le Département de la police métropolitaine de Tokyo

