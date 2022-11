[Vidéo] Le métro de Doha, de conception nippo-française, transporte les spectateurs jusqu’au stade de football

Actualités

La Coupe du monde 2022 bat son plein au Qatar, et l’on y attend plus de 1,2 million de spectateurs. Pour les transporter au sein de la capitale, ils peuvent heureusement compter sur le métro de Doha, que le Japon est fier de présenter ! On doit en effet sa construction à quatre entreprises nippones, dont Mitsubishi Heavy Industries, en collaboration avec le français Thalès.

Inauguré en mai 2019, le métro circule sur trois lignes et dessert notamment le centre de la ville, le stade et l’aéroport.

Les wagons ont été réalisés par la société Kinki Sharyô, située dans la préfecture d’Osaka. Conçus et assemblés au Japon-même, ils ont été ensuite envoyés sur place par bateau. Il y en a déjà 330 !

