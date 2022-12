Le milliardaire chinois Jack Ma, fondateur d’Alibaba, résidait au Japon depuis six mois déjà

Actualités

Jack Ma, le fondateur du site de commerce en ligne Alibaba vivait au Japon depuis six mois déjà, a révélé The Financial Times.

Selon le quotidien britannique, l’homme d’affaires chinois réside à Tokyo avec sa famille et a été vu en voyage dans les sources thermales et les stations de ski du pays. Il voyage également régulièrement à l’étranger, notamment en Israël et aux États-Unis.

Le milliardaire essaie de faire profil bas dans la capitale nippone et de limiter ses apparitions publiques en travaillant principalement dans des clubs privés de Ginza et Marunouchi, des quartiers de luxe et d’affaires.

Jack Ma avait soudainement disparu des radars en octobre 2020 après avoir critiqué en public les autorités de régulation financière de son pays, provoquant l’ire du gouvernement de Pékin. Celui-ci avait bloqué l’entrée en bourse de Ant Group, une filiale d’Alibaba qui gérait le service de paiement Alipay, et avait fait pression sur le businessman pour qu’il s’efface. Réapparu trois mois plus tard dans une vidéo où il vantait les « bienfaits » du régime communiste, il avait considérablement réduit sa présence en public.

