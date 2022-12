Affaire « Terrace House »: la mère de la catcheuse suicidée attaque la chaîne Fuji TV

Actualités

Le 6 décembre, la mère de la catcheuse professionnelle Hana Kimura, qui est apparue dans la célèbre émission de télé-réalité japonaise Terrace House, a attaqué en justice Fuji TV, l’accusant d’être responsable du suicide de sa fille.

Kimura Kyôko a ainsi déposé une plainte auprès du tribunal de Tokyo, demandant à la chaîne de télévision privée 142 millions de yens de dommages et intérêts (986 000 euros) pour négligence de ses obligations de protéger la santé physique et mentale des participants au programme.



Kimura Kyôko

Hana avait fait son entrée dans Terrace House en septembre 2019, en partageant une maison en colocation avec des inconnus. En janvier 2020, elleavait été filmée en train de faire une crise de nerfs et s’énerver violemment contre un autre participant (son petit ami à ce moment) pour avoir abîmé sa panoplie de catch. Cette scène, diffusée deux mois plus tard sur Internet, avait été l’objet d’une grande attention sur les réseaux sociaux et Hana avait reçu de nombreuses critiques, insultes et autres commentaires assimilables à du harcèlement.

Le 23 mai 2020, quatre jours après la diffusion du programme — cette fois-ci à la télévision — Hana avait mis fin à ses jours. Avant son passage à l’acte, elle avait écrit une lettre a sa mère, disant qu’elle avait trop souffert de cet acharnement et lui demandant pardon pour sa fragilité d’esprit.

Celle-ci a donc intenté une action en justice contre Fuji TV car elle accuse l’équipe de production de l’émission d’avoir donné à sa fille des directives exagérées à respecter, comme « énerve-toi violemment » ou « montre des émotions très fortes », ce qui selon elle a finalement fait de Hana une victime de diffamation en ligne.

