Une Japonaise accusée de « kidnapping parental » par son mari français attaque en justice pour fausses informations

Le 14 décembre, une Japonaise a fait savoir qu’elle attaquait en justice des médias et une ONG pour avoir diffusé de fausses informations au sujet du « kidnapping parental » dont l’accuse son époux français, Vincent Fichot.

« Alors que nous sommes toujours en instance de divorce, il n’était selon moi pas approprié que l’on en parle, mais l’histoire de mon mari a été disséminée partout dans le monde sans s’appuyer sur la vérité », s’est-elle exprimée en conférence de presse.



La femme de Vincent Fichot, le 14 décembre

Elle a ainsi réclamé des dommages et intérêts aux maisons d’éditions nippones President Inc et Asukashinsha, tout en demandant la suppression des articles de presse la concernant.

Elle a également attaqué l’ONG Children’s Rights Watch, basée à Tokyo, et a critiqué son mari pour une série d’actions auprès des médias qui ont provoqué la divulgation publique des noms de leurs enfants.

Vincent Fichot, ancien trader, habite au Japon et se bat depuis août 2018 pour revoir ses deux enfants. La mère s’y est toujours opposée, expliquant qu’elle était victime de violences conjugales de sa part. La garde alternée n’existe pas légalement dans le pays et rien ne peut s’effectuer sans l’accord de la mère.

Le Français avait entamé une grève de la faim lors des Jeux olympiques de Tokyo durant l’été 2021, désirant alerter sur ce problème qui touche de nombreux pères de famille japonais et étrangers. À la fin de cette même année, la justice française avait émis un mandat d’arrêt international à l’encontre de sa femme pour soustraction de mineurs et mise en péril d’un mineur, mais sans effet auprès des autorités nippones. En parallèle, Vincent Fichot a été ordonné par la justice japonaise de verser une pension mensuelle à sa femme.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]