[Vidéo] Charité de Noël au Japon : des dons de livres aux enfants défavorisés et évacués ukrainiens

Actualités

Au Japon, du début novembre jusqu’à Noël se déroule la campagne de charité « Book Santa ». Elle permet à chacun de faire don d’un livre qu’on a acheté en librairie à des enfants malades ou de familles défavorisées. De plus cette année, ces cadeaux sont également offerts à des enfants ukrainiens évacués au Japon depuis l’invasion russe (comme le montre la vidéo ci-dessus prise le 18 décembre).

Cette initiative est organisée depuis 2008 par l’association nippone à but non lucratif « Charity Santa », à laquelle collaborent environ 780 librairies dans tout l’Archipel. Il suffit de se rendre dans l’une d’entre elles, de choisir un livre et de s’adresser à la caisse pour annoncer son don.

