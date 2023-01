Kishida Fumio en France : le Japon est un « partenaire d’exception » pour Emmanuel Macron

Actualités

Le Premier ministre Kishida Fumio a entamé sa tournée internationale en passant tout d’abord par la France, où il a rencontré le président Emmanuel Macron le 9 janvier. Ce dernier l’a emmené sur le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris, lourdement endommagée par un incendie en avril 2019.

« Symbole de cette volonté commune de rebâtir face à l’adversité, cette visite permettra de présenter l’exceptionnel savoir-faire de la France en matière de patrimoine », a relevé la présidence française, qui espère rouvrir l’édifice au public en 2024. C’est le première fois qu’Emmanuel Macron a invité un leader étranger sur le chantier de la cathédrale.

Lors de leur déclaration commune, le dirigeant français a qualifié le Japon de « partenaire d’exception », et a remercié le pays pour son soutien financier, économique et humanitaire envers l’Ukraine, et pour avoir promptement accueilli des évacués. Il a également souligné « l’intensité des partenariats » dans de nombreux domaines comme le nucléaire civil, la défense, l’automobile ou encore la science, tout en parlant sur le plan culturel de la « passion partagée » pour la peinture, la sculpture, la littérature et l’architecture, et de la « fascination réciproque » qui a nourri l’échange entre les artistes des deux pays.

Ils se sont ensuite rendus à un dîner de travail à l’Élysée où ils ont réaffirmé leur position unie face à la Russie. Ils ont également discuté de leur coopération pour la création d’une zone de prospérité Indo-Pacifique libre et ouverte. Garantir la stabilité de cette région où se trouve des territoires français comme la Nouvelle-Calédonie et Tahiti est en effet un moyen de faire face efficacement à l’expansion de la Chine. La question d’un partenariat renforcé dans les domaines de la cybersecurité, de la non-prolifération des armes nucléaires et de la crise environnementale a également été mise sur la table.

Kishida Fumio assume cette année la présidence du G7, dont le sommet se tiendra en mai à Hiroshima, et il compte ainsi s’entretenir avec tous ses homologues du groupe afin entre autres de s’assurer que tous restent unis sur la question du soutien à l’Ukraine. Après son tour d’Europe, il se rendra en Amérique du Nord.

