Décès de Takahashi Yukihiro, batteur du célèbre groupe de techno-pop Yellow Magic Orchestra

Takahashi Yukihiro, l’ancien batteur du célèbre groupe de techno-électro-pop Yellow Magic Orchestra (YMO), est décédé d’un problème pulmonaire lié à un cancer du cerveau le 11 janvier. L’information a été relayée quelques jours plus tard. Il avait 70 ans.



Takahashi Yukihiro en 2007

Originaire de Tokyo, il intègre le groupe de J-rock Sadistic Mika Band en 1972, mené par Katô Kazuhiko. Six ans plus tard, il forme YMO avec ses acolytes Sakamoto Ryûichi et Hosono Haruomi.



(gauche à droite) Sakamoto Ryûichi, Takahashi Yukihiro et Hosono Haruomi

Ensemble, ils multiplient les expérimentations pour produire un son unique et innovant et marquent l’histoire de la musique électronique avec des morceaux comme Rydeen, Computer Game, Technopolis, Firecracker ou Behind the Mask, qui sera repris par Eric Clapton et Michael Jackson. Si le groupe se sépare en 1984, les membres continuent à effectuer quelques concerts ensemble (sous d’autres noms comme Human Audio Sponge ou HASYMO).

En solo, Takahashi collabore avec des artistes comme Bill Nelson et Suzuki Keiichi (du groupe Moonriders). Il compose également quelques musiques de la bande originale de l’anime Nadia, le Secret de l’Eau Bleue.



Takahashi Yukihiro lors d’un concert avec ses anciens acolytes de YMO à Kyoto en 2007.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]