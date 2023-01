Inspirée par Star Wars, une start-up nippone a développé des motos volantes

Actualités

Verra-t-on très bientôt des motos volantes dans le ciel japonais et ailleurs ? Avant de devenir des véhicules de loisirs pour les particuliers, elles trouveront une utilité sociale, en servant à des opérations de secours et au transport de vivres dans des zones sinistrées par des catastrophes naturelles.

La start-up ALI Technologies, basée à Tokyo et fondée en septembre 2016 par des étudiants de l’Université de Tokyo spécialisés dans le développement de drones, a pu livrer son tout premier modèle baptisé « Xturismo » le mois dernier.



Le premier modèle de la moto volante, livrée en décembre 2022

Inspirée par Star Wars, ALI a conçu un véhicule suspendu en l’air grâce à la force générée par des hélices, tout comme les drones et les hélicoptères. Deux hélices disposées en position basse devant et derrière le conducteur permettent de s’élever du sol comme un aéroglisseur. Deux autres hélices de propulsion sont fixées de chaque côté pour avancer et effectuer des virages. La moto, alimentée par un moteur hybride essence-électrique, pourra « voler » à une vitesse comprise entre 80 et 100 km/h et s’élever à 3 mètres.

Les pré-commandes limitées à 200 motos avaient débuté en octobre 2021, vendues à 77,7 millions de yens l’unité (550 000 euros).

La moto volante Xturismo avait été présentée au salon de l’automobile de Tokyo en 2019 (voir notre article d’alors).

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]