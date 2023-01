Des rayons laser contre un ravageur de cultures : la découverte de chercheurs japonais

Actualités

Une équipe de l’Institut national de l’ingénierie du laser, situé à Osaka, a découvert le moyen de se débarrasser d’un papillon de nuit ravageur de cultures, la noctuelle rayée (Spodoptera litura), en visant deux points vitaux avec un rayon laser.

Cela ouvre la voie à de nouvelles méthodes pour éliminer les insectes sans utiliser de produits chimiques.

La noctuelle rayée, qui se retrouve un peu partout dans le monde et qui est désignée comme « nuisible » par le ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche, détruit des plantes comme le soja, la betterave et le chou.



Un chou abîmé par les insectes

Si le rayon laser est déjà employé aux États-Unis pour tuer les moustiques, cette technologie est difficilement utilisable contre de plus gros insectes tels que les papillons de nuit.

Les chercheurs japonais ont cependant découvert que le « thorax » et le « visage » de la noctuelle rayée étaient vulnérables à la chaleur du laser. Un coup de rayon bien ciblé permettait de l’éliminer.

