Au Japon, près de 85 % des étudiants bientôt diplômés ont déjà reçu une offre d’emploi

Actualités

Les ministères de l’Éducation et du Travail ont fait savoir qu’à la date du 1er décembre dernier, 84,4 % des étudiants qui sortiront diplômés de leur université en mars prochain ont déjà reçu des offres d’emploi. Ce chiffre, qui est en hausse de 1,4 point par rapport à l’année précédente, reflète à la fois la reprise économique post-pandémie et l’important manque de main d’œuvre sur l’Archipel. Le pourcentage était néanmoins plus élevé avant la crise sanitaire, à savoir 87,1 % au début 2020.

« La volonté d’embauche des entreprises est forte et le marché de l’emploi reprend des couleurs », explique un officiel du ministère du Travail.

La proportion d’hommes ayant obtenu une offre d’emploi est de 82,8 % (+1,5 point) et la proportion de femmes est de 86,5 % (+ 1,5 point également).

Par domaine d’études, la proportion concernant les branches littéraires est de 83,9 % (+1,8 point) et de 86,7 % pour les branches scientifiques (+0,6 point).

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]