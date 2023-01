Port du masque et mesures aux frontières : le Japon planifie des changements

Actualités

Le gouvernement japonais a annoncé qu’il allait réviser ses mesures de contrôle sanitaire aux frontières.

Actuellement, tous les entrants sur l’Archipel, résidents compris, doivent fournir une attestation de trois doses de vaccin anti-Covid ou bien un test PCR négatif effectué dans les 72 heures avant le départ.

Pour toute personne venant de Chine néanmoins, et quelque soit son statut vaccinal, il est obligatoire de procéder à un dépistage avant le départ puis à l’arrivée également.

Au printemps, l’exécutif compte aussi rabaisser le niveau de classification du Covid-19 à celui de la grippe saisonnière. Plus précisément, il passera de la catégorie II, la deuxième plus élevée, à la catégorie V. Dans le cadre de la Loi sur les maladies infectieuses, cela signifie qu’il n’y aura plus de base légale pour recommander l’hospitalisation d’un malade et couvrir les frais médicaux avec de l’argent public.

La question du port du masque en intérieur, une directive toujours suivie par l’immense majorité des Japonais, sera également mise sur la table.

« Nous procéderons à un assouplissement graduel pour que le Japon puisse revenir à une situation normale » a dit le Premier ministre Kishida Fumio, soulignant son désir de voir l’économie et la société reprendre totalement après trois ans de restrictions et de fermeture.



Le Secrétaire général du Cabinet Matsuno Hirokazu

