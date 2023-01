Cambriolage violent : sept hommes arrêtés auraient reçu des ordres d’un certain « Luffy »

Actualités

La police tokyoïte a annoncé l’arrestation de sept hommes soupçonnés d’avoir commis un cambriolage avec violence l’année dernière.

Selon l’enquête, certains d’entre eux auraient reçu des ordres via l’application Telegram par des individus se faisant appeler « Luffy », qui serait le chef et se trouverait actuellement aux Philippines, « Mitsuhashi » et « Kimu ».

Le 20 octobre dernier dans l’après-midi, sept personnes se faisant passer pour des livreurs sont entrés dans une maison de la ville d’Inagi, en banlieue de Tokyo, et s’en sont violemment pris à ses trois résidents en leur attachant notamment les poignets avec du ruban adhésif et en les menacant. Les malfaiteurs sont partis avec 35 millions de yens en liquide (environ 250 000 euros) et quelque 140 objets de valeur, dont des lingots d’or, pour une somme de 8,6 millions de yens (60 000 euros).

Les sept personnes arrêtées ont entre 20 et 40 ans. Parmi elles, un ouvrier de chantier de la préfecture de Hokkaidô et un chômeur de la préfecture d’Osaka. Deux hommes ont avoué les faits et les cinq autres ont préféré garder le silence.

La police poursuit ses investigations pour savoir si ce groupe est lié à la série de cambriolages violents qui touche actuellement plusieurs préfectures du pays.



Le Département de la police métropolitaine de Tokyo

