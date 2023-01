Isayama Hajime, l’auteur de « L’Attaque des Titans », reçoit un prix spécial au Festival de BD d’Angoulême

Actualités

Isayama Hajime, l’auteur de L’Attaque des Titans, un manga qui a conquis des millions de lecteurs dans le monde, a reçu le « Fauve spécial » au Festival de la bande dessinée d’Angoulême. Il s’agit d’une récompense particulière qui lui a été remise pour célébrer la 50e édition de ce grand événement culturel, organisée tous les ans depuis 1974.



Isayama Hajime le 28 janvier au Festival de BD d’Angoulême

D’autres auteurs japonais se sont également vu décerner un prix. Ikegami Ryôichi (Crying Freeman, Sanctuary) et Itô Junji (Tomié, Le Voleur de visages, La Maison de poupées) ont reçu le « Fauve d’honneur », et Sakaguchi Hiroshi (décédé en 1995, auteur entre autres de Ikkyu et Fleurs de pierre) a reçu le prix posthume « Fauve patrimoine ».

(Voir également notre article : « L’Attaque des Titans », ou le succès mondial des effrayantes illustrations d’Isayama Hajime)

