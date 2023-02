Le Japon et l’OTAN s’inquiètent d’une possible coopération militaire entre la Russie et la Chine

Actualités

Le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg s’est entretenu avec le Premier ministre Kishida Fumio à Tokyo le 31 janvier, dans le cadre d’une visite des pays alliés de l’organisation en Asie.

Les deux hommes ont fait part de leurs inquiétudes au sujet d’une possible coopération militaire entre la Chine et la Russie.

Lors de leur déclaration commune, ils ont souligné l’importance de maintenir la stabilité dans le détroit de Taïwan et de régler cette question de manière pacifique.



Jens Stoltenberg et Kishida Fumio le 31 janvier à Tokyo

Jens Stoltenberg a dit que la Chine surveillait de près l’invasion russe en Ukraine et « y apprenait des leçons qui pourraient influencer ses futures décisions ».

« Nous nous sommes accordés pour renforcer davantage notre coopération mutuelle afin de garantir l’ordre internationale », s’est exprimé le dirigeant japonais.

« Ce qui se passe en Europe aujourd’hui pourrait arriver en Asie de l’Est demain » a prévenu Jens Stoltenberg. « L’OTAN et le Japon doivent donc rester unis et fermes dans leurs positions au nom de la protection de la démocratie et de la liberté. »

