Une plateforme en ligne de soutien aux reporters au Myanmar a été créée par deux Japonais

La plateforme en ligne « Docu Athan » en soutien aux personnes qui effectuent des reportages sur la situation au Myanmar a été créée à l’initiative de deux Japonais.

Il s’agit du journaliste Kitazumi Yûki et du réalisateur de documentaire Kubota Tôru, qui ont tous deux connus les risques d’un tel travail. Ils avaient en effet été détenus dans les geôles du pays entre 2021 et 2022 dans des conditions difficiles, puis graciés par la suite.

Kubota Tôru par exemple avait été arrêté par la police birmane alors qu’il filmait les protestations de citoyens contre la junte militaire au pouvoir depuis leur coup d’État du 1er février 2021. Il avait été condamné à une peine de sept ans pour sédition et violation d’une loi sur les communications électroniques, puis de trois ans supplémentaires pour violation d’une loi de contrôle de l’immigration, car il était accusé d’avoir pénétré sur le sol national avec un visa de touriste alors que ses activités étaient différentes.

« On m’a jeté dans une pièce de deux mètres sur cinq, où s’entassaient déjà plus de 20 personnes. La lumière n’y pénétrait pas et on dormait les uns sur les autres », expliquait-il en conférence de presse une fois de retour au Japon.

« Docu Athan » (Athan signifie « voix » en birman) permet de se renseigner sur la situation au Myanmar à travers des reportages et d’encourager les journalistes avec des donations.

