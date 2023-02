Le design de la structure qui accueillera les œuvres japonaises à l’Expo universelle d’Osaka a été dévoilé

Actualités

L’apparence du Nihon-kan, la structure qui abritera les œuvres japonaises à l’Expo universelle d’Osaka a été dévoilée. L’architecture a été supervisée par Satô Oki, déjà connue pour avoir créé le design de la vasque olympique des JO de Tokyo en 2021.

La construction du Nihon-kan, d’une superficie de 1,3 hectare, débutera au plus tôt cet été. Les murs extérieur et intérieur seront fabriqués en bois lamellé-croisé (CLT), des panneaux massifs multi-couches composés de lamelles ou lames de bois collées entre elles. À la fin de l’événement, lorsque le Nihon-kan sera démoli, ce matériau extrêmement durable sera distribué aux collectivités locales et aux entreprises qui voudront le réutiliser.

L’Expo universelle se déroulera dans la ville d’Osaka pendant six mois à partir du 13 avril 2025.

