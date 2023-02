Séisme en Turquie : l’aide précieuse d’un hôpital de campagne établi par une équipe japonaise

Actualités

Un hôpital de campagne est établi depuis le 16 février par une équipe japonaise à Oğuzeli, dans la province turque de Gaziantep, durement touchée par le séisme.

L’établissement provisoire, qui compte actuellement 36 médecins, infirmiers et secouristes japonais, auxquels s’ajouteront bientôt une quarantaine de membres supplémentaires, a débuté les examens médicaux et les opérations chirurgicales. Il offre ainsi une aide précieuse aux institutions locales qui ont perdu une partie de leurs équipements après la catastrophe qui a fait plus de 40 000 morts.

En début de semaine, un avion des forces d’autodéfense japonaises s’était posé au sud de la Turquie avec à son bord 15 tonnes de matériels d’assistance comme des tentes, des respirateurs ou encore des dialyseurs, qui permettent d’épurer le sang après avoir subi une compression prolongée du corps lorsqu’il était enseveli sous les décombres (appelé aussi « crush syndrome »).



L’hôpital de campagne créé par une équipe médicale japponaise en Turquie.

