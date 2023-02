Visa de cinq ans pour les travailleurs hautement qualifiés : le Japon compte faciliter son obtention

Actualités

Le Japon compte assouplir les conditions d’obtention d’un visa de cinq ans pour les travailleurs étrangers, afin de faciliter l’entrée de personnes hautement qualifiées, telles que les ingénieurs et les chercheurs.

Parmi les nouveaux critères émis, celui d’avoir un revenu annuel de plus de 20 millions de yens (140 000 euros).

Alors que la concurrence est rude entre de nombreux pays pour acquérir des ressources humaines de qualité, le gouvernement nippon souhaite établir ce système à partir du mois d’avril, soit le plus vite possible.

Avec le programme en vigueur, les résidents étrangers possédant un certain nombre de « points » en fonction de leur parcours éducatif, leur carrière et leur revenu entre autres, peuvent se voir attribuer le statut de « professionnels hautement qualifiés ». Ce titre les rend éligible à l’obtention d’un visa de cinq ans. En continuant d’exercer au Japon avec ce visa pendant trois ans, il devient alors possible d’effectuer une demande pour devenir résident permanent.

Au mois de juin de l’année dernière, le pays comptait 16 131 travailleurs hautement qualifiés.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]