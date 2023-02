La vaccination anti-Covid sera possible deux fois par an pour les personnes fragiles au Japon

Actualités

Un comité d’experts du ministère de la Santé japonais a donné son feu vert à l’administration du vaccin anti-Covid-19 deux fois par an pour les personnes à haut risque de développer des symptômes sévères.

Il s’agit notamment de celles de 65 ans et plus et celles ayant des comorbidités. Elles pourront recevoir une première dose entre mai et juin et une seconde entre septembre et décembre. Les autres catégories de personnes pourront se faire vacciner une fois par an en hiver.

La vaccination sera gratuite jusqu’en mars 2024.

Au début du mois de mai, le niveau de classification du Covid-19 sera rabaissé à celui de la grippe saisonnière. Plus précisément, il passera de la catégorie II, la deuxième plus élevée, à la catégorie V. Dans le cadre de la Loi sur les maladies infectieuses, cela signifie qu’il n’y aura plus de base légale pour recommander l’hospitalisation d’un malade et couvrir les frais médicaux avec de l’argent public.

Par ailleurs, dès le 13 mars prochain, le gouvernement laissera les gens libres de choisir de porter ou d’enlever le masque, et ce aussi bien en extérieur qu’en intérieur.



