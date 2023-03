Le Japon est composé de 14 125 îles, soit le double du dernier calcul

Actualités

C’est officiel, le Japon est un pays composé de 14 125 îles, soit plus du double de la dernière statistique établie en 1987 (qui était de 6 852), selon l’annonce de l’Institut d’études géographiques du Japon (GSI).

Ce nouveau résultat a été rendu possible grâce à une carte numérique d’une échelle de 1/25 000 et aux nouvelles technologies de surveillance et de photographie spatiales qui ont permis de prendre les mesures des bandes de terre aux formes difficiles à calculer. Un territoire est considéré comme une île si son littoral mesure au moins 100 mètres.

La superficie du pays n’a cependant pas changé car toutes ces îles et îlots étaient déjà comptabilisés comme terres appartenant au Japon.

