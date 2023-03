[Vidéo] Mario et Pikachu paradent au parc Universal Studio Japan d’Osaka

Actualités

À partir du 1er mars, tous les jours à 14 h 00, Mario et sa bande paradent dans le parc Universal Studios Japan (USJ), situé à Osaka, pour le plus grand plaisir de leurs innombrables fans. Ils sont suivis de Pikachu et d’autres Pokémon les plus populaires.

Depuis deux ans Mario a sa propre attraction, « Super Nintendo World », qui dispose entre autres d’un espace consacré à Mario Kart et d’un parcours scénique à admirer sur le dos de Yoshi.

La parade baptisée NO LIMIT ! dure 50 minutes et propose des places privilégiées pour 1 800 yens.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]