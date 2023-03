L’année 2022 a enregistré un record du nombre de consultations pour violences conjugales

Actualités

L’année 2022 a connu un record dans le nombre de consultations liées à la violence conjugale au Japon, avec 84 496 cas. Le chiffre est en hausse de 1,8 point par rapport à l’année précédente, et l’augmentation est constante depuis 19 ans.

Dans le cadre des mesures de lutte contre les violences conjugales en temps de crise sanitaire et économique, en avril 2020, le bureau du Cabinet avait mis en place un service de ligne téléphonique d’urgence et de conseil par e-mail accessible 24h/24, appelé « DV Sôdan Plus » (sôdan signifie « consultation » en japonais). Il apporte une amélioration au système existant de réception des consultations par rapport à l’année précédente.

Selon les données de l’Agence nationale de la police, 73,1 % des personnes ayant consulté sont des femmes. Et les hommes qui se sont déclarés victimes sont plus nombreux qu’en 2021, avec 1 819 personnes de plus.

La police a procédé à des arrestations dans 8 581 affaires, dont un cas de violence conjugale ayant entraîné la mort et 116 tentatives de meurtre.

Concernant la maltraitance infantile, le nombre d’arrestations a atteint un chiffre record de 2 181, dont 882 cas de violence physique et 326 cas de violence sexuelle.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]