Le nombre de consultations pour des cas de « revenge porn » en hausse constante au Japon

Le nombre de consultations auprès de la police pour des cas de « revenge porn » en 2022 au Japon a augmenté de 100 par rapport a l’année précédente, pour atteindre un chiffre record de 1 728. Celui-ci est en hausse constante depuis six ans.

Le « revenge porn » consiste à poster en ligne des photos à caractère sexuel d’anciens partenaires sans leur consentement.

Plus de 80 % des personnes qui sont allées consulter la police sont des femmes, et celles dans leur vingtaine étaient les plus nombreuses.

