Le Japon classé le plus mauvais élève des 38 pays de l’OCDE concernant l’égalité des chances entre les hommes et les femmes

Actualités

Le rapport Women, Business and the Law, publié tous les ans par la Banque mondiale, a révélé qu’en 2022 le Japon était arrivé au dernier rang des 38 pays de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) quant à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

L’étude a analysé les lois et réglementations mises en place dans chaque pays ou région concernant la participation économique des femmes dans huit domaines, dont le mariage, la parentalité, l’entreprenariat et la rémunération.

Les résultats indiquent que les femmes au Japon bénéficient de moins de 80 % des droits accordés aux hommes, notamment au sujet des salaires et de l’environnement de travail (problèmes de harcèlement, etc.).

Dans le classement général des 190 pays et régions du globe, le Japon se situait au même niveau que le Tadjikistan et les Philippines.



Le siège de la Banque mondiale, à Washington

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]