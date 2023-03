Classement sur la qualité de vie professionnelle des femmes : le Japon avant-dernier sur 29 pays majeurs

Actualités

Pour la septième année consécutive, l’hebdomadaire The Economist a placé le Japon avant-dernier dans le classement sur la qualité de vie professionnelle des femmes.

Le Japon a encore une fois fini au 28e rang sur les 29 pays majeurs de l’OCDE, devant la Corée du Sud avec qui, selon le magazine britannique, il partage un point commun. « Dans ces deux pays, les femmes doivent choisir entre avoir une famille ou faire carrière. »

Sans grande surprise, le classement est dominé par les pays nordiques, à savoir l’Islande en numéro un, suivi de la Suède, la Finlande et la Norvège, désignés comme « les lieux où il est le plus agréable de travailler pour les femmes ».

Concernant l’évaluation du Japon, quatre des dix critères pris en compte ont un score supérieur à la moyenne des pays de la liste, dont le taux de participation des femmes dans le monde du travail et le coût pour élever un enfant. Les mauvaises notes se rapportent notamment à la différence de traitement des femmes au niveau du salaire et à la faible représentation féminine en politique et dans des postes de direction.

