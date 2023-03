Nissan propose de tester et d’acheter ses voitures à travers un « métavers »

Actualités

Le 8 mars, à titre d’essai, Nissan s’est lancé dans une toute première expérience de vente de voitures à travers un « métavers ». Dans cet univers virtuel, le client peut demander conseil au personnel et tester l’automobile à travers un avatar. Les résidents à Tokyo peuvent même signer le contrat d’achat.

Il suffira d’accéder à un site désigné via son ordinateur ou smartphone, puis de se créer un personnage virtuel en choisissant le visage, la forme du corps et les habits avant de pénétrer au sein du showroom « Nissan Hype Lab ». L’avatar pourra se déplacer librement et monter dans la voiture désirée pour tester l’intérieur. Des employés virtuels seront présents de 11 h à 20 h afin de répondre aux questions.

Avec cette inédite méthode de vente au Japon, Nissan compte attirer de potentiels acheteurs pour compenser la baisse du nombre de magasins « physiques » spécialisés.

