L’OMS licencie un directeur régional japonais pour racisme et harcèlement

Le 8 mars, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé avoir mis fin au contrat du directeur régional pour le Pacifique occidental, Kasai Takeshi, accusé de racisme et de harcèlement. C’est la première fois dans l’histoire de l’OMS qu’un directeur régional est licencié.



Le siège de l’OMS à Genève

L’enquête menée autour de cette affaire a conclu à la mauvaise conduite du Japonais qui avait intégré l’organisation il y a plus de 15 ans et qui occupait son poste actuel depuis 2019. De nombreux collaborateurs s’étaient plaints de sa communication agressive, de ses méthodes d’humiliation en public et de ses commentaires racistes.

Des documents et enregistrements ont montré que Kasai avait fustigé la montée du nombre de contaminations au Covid-19 dans certains pays d’Asie en l’expliquant par « leur manque de compétences dû à l’infériorité de leur culture, leur race et leur modèle socio-économique ».

Selon des témoignages il avait créé une « atmosphère toxique » au sein de l’OMS.

