Port du masque : les Japonais sont désormais laissés juges de leur choix

Depuis le 13 mars, les Japonais sont désormais libres de choisir de porter ou non le masque en intérieur.

Dans la révision de ses nouvelles directives sanitaires, le gouvernement appelle au respect du choix de chacun tout en recommandant le masque dans des situatons spécifiques comme dans les trains et bus bondés le matin et le soir, et lors les visites dans des centres médicaux et pour personnes âgées.

L’immense majorité des Japonais a porté le masque sans discontinuer tout au long des trois années de crise sanitaire, en intérieur comme en extérieur.



Le 12 mars dans le quartier de Ginza, à Tokyo

