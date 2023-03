Vers la stabilité des relations nippo-coréennes : le retour de la « diplomatie de la navette »

Actualités

Le Premier ministre Kishida Fumio et le président sud-coréen Yoon Suk-yeol se sont accordés pour normaliser leurs relations, particulièrement tendues depuis un long moment à cause de litiges historiques non résolus.

Les deux dirigeants se sont entretenus le 16 mars à Tokyo et ont décidé de reprendre « la diplomatie de la navette », ou la visite bilatérale régulière, qui avait été interrompue depuis 2011. C’est également depuis cette année que le Premier ministre japonais n’avait pas tenu de conférence de presse conjointe avec le président de Corée du Sud.

Il est prévu que Kishida Fumio se rende en Corée du Sud cet été, une première depuis sa prise de fonction en octobre 2021.

Les relations nippo-coréennes demeurent fragiles à cause de certains sujets comme celui des Coréens forcés à travailler dans des entreprises nippones pendant la colonisation et la guerre. Mais une issue a peut-être été trouvée au début du mois, lorsque Séoul a annoncé la création d’une fondation d’intérêt public, la Fondation pour les victimes de la mobilisation forcée par le Japon impérial, qui se chargera de payer les dommages réclamés par les plaignants coréens. (Voir notre article lié)

Il subsiste néanmoins des dossiers importants à régler comme celui des femmes de réconfort ou encore des îles Takeshima.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]