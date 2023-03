Une nouvelle espèce de punaise qui ne vole pas découverte dans des îles japonaises

Actualités

Une équipe japonaise a découvert une nouvelle espèce de punaise dans l’archipel Ogasawara, un site enregistré au patrimoine naturel de l’Unesco. Nommé Nesoproxius kishimotoi, l’insecte mesure trois millimètres de long et ne peut pas voler.

Cette découverte a été publiée dans la revue académique internationale ZooKeys le 17 mars.

C’est lors de travaux sur le terrain en 2021 et 2022 que les chercheurs ont déniché l’insecte sur les îles Chichi-jima et Otôto-jima, toutes deux appartenant à l’archipel Ogasawara (préfecture de Tokyo). Ils ont ensuite conclu à l’existence d’une nouvelle espèce en se basant sur les analyses microscopiques, qui ont notamment permis de révéler que les ailes étaient bien plus petites que les autres punaises.

Selon l’équipe, les ailes auraient pu se rétrécir naturellement pour éviter que l’insecte ne s’envole et risque d’être emporté par le vent de l’océan. De plus, si les punaises sont connues pour émettre des effluves spécifiques afin de se protéger, le Nesoproxius kishimotoi n’a pas d’odeur particulière.

« La découverte d’une espèce endémique apporte une valeur supplémentaire à l’archipel Ogasawara en tant que patrimoine naturel », s’enthousiasme Shimamoto Shûsuke, l’un des membres de l’équipe et diplômé de l’Université d’Agriculture de Tokyo.

