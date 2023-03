Plus de 70 % des hôtesses de l’air et stewards au Japon se disent victimes d’images volées

Actualités

D’après une enquête de la Fédération japonaise de l’industrie aéronautique, plus de 70 % des stewards et hôtesses de l’air se disent victimes d’images volées pendant qu’ils travaillent à bord.

« Beaucoup se plaignent d’être pris en photo et filmés à leur insu ou sans leur autorisation. Il est nécessaire d’établir une loi pour faire face à cela », s’est exprimé l’un des responsables de la Fédération, qui appelle le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme à considérer officiellement ces actes comme perturbant la sécurité en vol.

L’enquête a été menée entre novembre et décembre 2022 auprès d’employés de six sociétés de transport aérien, et a réuni 1 573 réponses. À la question « Avez-vous déjà été filmé ou pris en photo sans votre autorisation ? », 38 % des sondés ont répondu « oui » et 33 % « pensent que oui même s’ils ne sont pas sûrs ».

Parmi toutes ces personnes, seules 22 % ont demandé au passager d’effacer les images et 18 % se sont contentées de leur donner un avertissement oral. 57 % disent ne pas avoir pu réagir.

