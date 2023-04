La pièce de théâtre de « Mon voisin Totoro » récompensée aux Laurence Olivier Awards de Londres

Actualités

Une adaptation théâtrale de Mon voisin Totoro a obtenu six récompenses aux Laurence Olivier Awards, dont celle du meilleur metteur en scène et meilleurs décors, le 2 avril à Londres. La designer Nakano Kimie a reçu le prix des meilleurs costumes.

C’est la première fois que le chef d’œuvre de Miyazaki Hayao a connu une version en pièce de théâtre, ce qui est par ailleurs un fait très inhabituel pour un film d’animation japonais.

La pièce a été jouée entre octobre 2021 et janvier 2022 au Barbican Centre de Londres, le plus grand lieu dédié aux arts du spectacle en Europe, et elle sera rejouée pendant cinq mois à partir de novembre. Joe Hisaishi, le célèbre compositeur de la musique du film, en est le producteur exclusif, tandis que la mise en scène de la pièce a été confiée à l’Anglais Tom Morton-Smith.

