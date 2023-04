Un poisson filmé à une profondeur inégalée au large du Japon : un exploit reconnu par le Guiness des Records

Actualités

Le Guiness des Records a homologué l’exploit de chercheurs qui avait pu filmer un poisson à une profondeur inégalée dans la fosse d’Izu-Ogasawara, à l’est du Japon. Parmi l’équipe internationale, des scientifiques de l’Université des sciences et technologies marines de Tokyo et de l’University of Western Australia.

Le 15 août dernier, ils avaient réussi à capturer des images d’un poisson blanc de type limace de mer (de la famille des Liparidae) d’une vingtaine de centimètres à une profondeur de 8 336 mètres grâce à un équipement d’observation sans pilote.

« Cette découverte m’a vraiment surpris, car on dit que la profondeur maximum à laquelle les poissons peuvent vivre est de 8 200 à 8 400 mètres environ », explique le professeur Kitazato Hiroshi, qui a reçu le certificat du Guiness le 4 avril.



Le professeur Kitazato Hiroshi (droite) le 4 avril

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]