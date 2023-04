L’homme qui a tiré sur Abe Shinzô espère que les victimes de la secte Moon seront secourues

Actualités

Le 6 avril, à travers ses avocats, Yamagami Tetsuya, inculpé pour le meurtre de l’ancien Premier ministre Abe Shinzô en juillet dernier à Nara, a relayé un message d’espoir pour que les victimes de la secte Moon puissent être secourues.

Ce culte religieux d’origine coréenne est sous le feu des projecteurs depuis que Yamagami avait expliqué avoir tiré sur l’ancien dirigeant en pensant ce dernier lié à la secte, qui avait précipité sa famille dans le chaos et la ruine financière. Sa mère, une adepte, leur avait donné plus de 100 millions de yens (700 000 euros).



Depuis ses aveux, et malgré son acte, de nombreuses personnes compatissent à sa situation et lui envoient des messages de soutien. Selon ses avocats, l’homme de 42 ans est très touché par les mots chaleureux qu’il reçoit et lit toutes les lettres qui lui sont destinées.

Incarcéré dans un centre de détention à Osaka, Yamagami avait été déclaré apte à être jugé. Déjà inculpé pour meurtre et violation de la Loi sur le contrôle des armes à feu, il est également soupçonné d’avoir fabriqué ses propres armes sans permission et d’avoir endommagé un bâtiment à Nara lié à la secte Moon avec des tirs.

