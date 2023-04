Cinq jeunes Japonais dans les meilleures places au plus grand concours de bourses de ballet au monde

Actualités

Le 9 avril, le danseur japonais Mitoma Shinji, 11 ans, a remporté la première place en ballet classique lors de l’édition 2023 du Youth America Grand Prix (YAGP), la plus importante compétition de bourses de ballet au monde, qui s’est tenue à Tampa, en Floride.

« J’ai failli pleurer quand on a appelé mon nom... Je ne pouvais pas y croire », s’est exprimé le jeune homme natif de Yokohama, qui avait débuté la danse à l’âge de 3 ans.



Mitoma Shinji en pleine représentation

Juste derrière lui est arrivé un autre Japonais, Sakyo Yûsei, 12 ans, qui vit aux États-Unis. Celui-ci a également atteint la deuxième place dans la catégorie ballet contemporain.

Le YAGP offre des bourses aux danseurs prometteurs qui ont entre 9 et 19 ans, ce qui leur permet d’aller étudier dans de prestigieuses écoles de danse partout dans le monde.

Deux Japonaises âgées de 11 ans ont par ailleurs atteint la deuxième et la troisième place dans différentes catégories. Il s’agit respectivement de Takahashi An, originaire de Saitama, dans la catégorie ballet classique, et de Nakata Kako, venant de Chiba, dans la catégorie ballet contemporain.

Enfin, Ôkubo Yuzuki, 13 ans, originaire d’Aichi, a obtenu la deuxième place dans la catégorie ballet classique pour les jeunes entre 12 et 14 ans.



(gauche à droite) Sakyo Yûsei, Nakata Kako, Ôkubo Yuzuki, Takahashi An, Mitoma Shinji, le 9 avril en Floride.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]