Une sonde spatiale européenne part explorer les lunes glacées de Jupiter avec l’aide du Japon

Actualités

Le 13 avril, avec l’aide du Japon, une sonde spatiale européenne partira explorer les lunes glacées de Jupiter, dont on pense qu’elles renferment des océans sous leur surface.

La mission « Juice » (Jupiter Icy Moons explorer), dirigée par l’Agence spatiale européenne (ESA) décollera de la base de Kourou, en Guyane française, à bord d’une fusée Ariane 5. Si la sonde spatiale a été principalement développée par les Européens, quatre des dix instruments scientifiques de Juice ont pu être créés avec la participation de centres de recherche nippons, donc la JAXA, l’Agence spatiale d’exploration japonaise. Les Américains et les Israéliens ont également pris part au projet.

La mission a pour objectif d’observer trois des quatre plus satellites naturels de Jupiter, à savoir Ganymède, Callisto et Europe, tous couverts de glace, à la recherche d’éventuelles traces de vie.

À plus de 600 millions de kilomètres de la Terre et après huit ans de voyage, la sonde Juice se mettra en orbite autour de la planète la plus grosse du système solaire en juillet 2031, et effectuera des tâches d’observation répétées sur les trois lunes tout en ajustant sa trajectoire de manière à se placer en orbite de Ganymède en décembre 2034. Elle procédera alors à des analyses pendant neuf mois.

