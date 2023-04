Après trois ans d’écriture, Murakami Haruki a sorti son nouveau roman

Actualités

Porté par le vent printanier, le nouveau roman de Murakami Haruki est sorti le 13 avril dans les librairies japonaises, après environ trois ans d’écriture.

Le livre de 672 pages est intitulé Machi to sono futashikana kabe (« La ville et ses murs incertains »). Les fans de la première heure auront remarqué que le titre est le même que celui d’une nouvelle qu’il avait fait paraître dans la revue littéraire Bungakukai en 1980, un an avant de débuter officiellement sa carrière d’écrivain.



Des dizaines de personnes rassemblées peu avant minuit devant la librairie Kinokuniya de Tokyo pour se procurer le livre.

La grande librairie Kinokuniya, dans le quartier de Shinjuku à Tokyo, avait exceptionnellement laissé ses portes ouvertes jusque tard dans la nuit pour fêter l’événement, accompagnée de quelque 70 « harukistes » qui se sont précipités pour acheter le livre dès minuit pile.

Murakami Haruki est actuellement l’auteur japonais le plus lu dans le monde. Sa dernière œuvre remontait à 2017, avec Le meurtre du commandeur (en deux tomes, éditions Belfond, collection 10-18).

Voir également nos articles sur Murakami Haruki

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]