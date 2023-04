Le Premier ministre Kishida Fumio dans la liste des 100 personnalités les plus influentes de 2023

Actualités

Le Premier ministre Kishida Fumio figure dans la liste des 100 personnalités les plus influentes du monde en 2023, publiée par le Time. Mentionnant son voyage surprise en Ukraine le 21 mars dernier, où Kishida s’est entretenu avec le président Zelensky et l’a assuré du soutien de la communauté internationale, le magazine américain a écrit : « Kishida Fumio, à 65 ans, a expérimenté les tragédies de la guerre. Il a perdu plusieurs proches lors de la bombe atomique de Hiroshima, dont il est originaire, et a grandi en portant avec lui les histoires de leurs souffrances. »

Le Time a également ajouté : « Faisant face aux aggressions venant de la Russie, de la Chine et de la Corée du Nord, le dirigeant japonais a choisi de révolutionner la politique étrangère de son pays. » Le magazine fait ici référence à la décision de Kishida Fumio de renforcer les capacités de défense et de contre-attaque du Japon.

Cette année, le Japon a pris la présidence tournante du groupe du G7, dont le sommet se déroulera à Hiroshima du 19 au 21 mai.

Par ailleurs, un autre Japonais fait aussi partie de la liste du Time. Il s’agit du concepteur de jeu vidéo Miyazaki Hidekata, qui est à l’origine de la série des Dark Souls et d’Elden Ring.

