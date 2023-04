Sega va racheter le studio Rovio, le créateur du jeu « Angry Birds »

Actualités

Le 17 avril, Sega a officialisé le rachat du studio finlandais Rovio, spécialisé dans les jeux vidéo pour portable et notamment connu pour Angry Birds. Avec cette acquisition d’un montant de 706 millions d’euros qui s’effectuera entre mai et juillet, la firme nippone créatrice de Sonic souhaite s’implanter solidement dans le domaine du jeu pour mobile.



Des personnages d’Angry Birds

Rovio a été fondé en 2003, et avait sorti Angry Birds six ans plus tard. La simplicité, le comique et le plaisir de jeu — qui consiste à lancer des volatiles colorés sur des cochons verts qui ont volé leurs œufs — ont pemis un succès dans le monde entier tel que plusieurs séries animées et deux films ont vu le jour, sans compter les multiples produits dérivés et les adaptations sur de nombreuses consoles de jeux.

Sega compte investir dans les 250 millions de yens (1,7 million d’euros) d’ici mars 2026 pour encourager le développement de son contenu ludique.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]