Le Japon accorde un statut de réfugié à une Ougandaise homosexuelle

Le 19 avril, le statut de réfugié a été accordé à une Ougandaise homosexuelle qui avait quitté son pays à cause des discriminations envers la communauté LGBT. C’est la première fois au Japon qu’un demandeur d’asile est reconnu sur la base de son orientation sexuelle.

Le femme d’une trentaine d’années a expliqué qu’elle était brutalisée par la police ougandaise depuis qu’elle avait annoncé à sa mère son homosexualité, l’obligeant à fuir son pays en 2020.

Arrivée au Japon, elle séjournait dans un centre d’immigration de la région d’Osaka, où elle y avait effectué une demande d’obtention de statut de réfugié. Celle-ci ayant été rejetée, elle avait porté l’affaire en justice et obtenu gain de cause en mars dernier. Le tribunal du district d’Osaka avait en effet ordonné au gouvernement d’annuler la décision de rejet, et l’exécutif n’avait finalement pas fait appel de cette décision.

