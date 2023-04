Le tourisme au Japon retrouve 65 % de son niveau d’avant la crise sanitaire

Actualités

Le tourisme rebondit à une vive allure au Japon. Le nombre de visiteurs étrangers sur l’Archipel en mars 2023 a été estimé à 1 817 500 personnes, ce qui équivaut à 65,8 % du niveau pré-pandémie (mars 2019). Le chiffre est par ailleurs 27 fois supérieur à celui de l’année dernière (mars 2022), notamment grâce à la saison des cerisiers qui a attiré un grand nombre de touristes venus de pays d’Asie du Sud-Est, des États-Unis, d’Australie et du Moyen-Orient.

La réouverture des ports japonais aux croisières internationales a également joué un rôle important dans le regain du secteur touristique.



Le marché extérieur de Tsukiji, à Tokyo, où se trouvent de nombreux restaurants de poisson, est très prisé des touristes (photo du 11 mars 2023).

Par pays et régions le mois dernier, les visiteurs les plus nombreux étaient venus de Corée du Sud (460 000), de Taïwan (278 900), des États-Unis (203 000) et de Hong Kong (144 900).

Le nombre de touristes du Royaume-Uni, de l’Italie et de l’Espagne ont retrouvé entre 85 et 90 % de leur niveau d’avant la crise sanitaire (mars 2019).

Quant à la Chine, l’afflux habituel de visiteurs, qui avait été stoppé à cause des restrictions d’entrée au Japon émises par le gouvernement de Pékin, reprend petit à petit.

