La population japonaise chuterait de 30 % en moins de 50 ans, avec une personne sur dix d’origine étrangère

Actualités

Il est estimé que la population japonaise passe de 126,15 millions de personnes en 2020 à 87 millions en 2070, soit une diminution d’environ 30 % en moins de 50 ans, avec un individu sur dix qui sera de nationalité étrangère, a annoncé l’Institut national de recherche sur la population et la sécurité sociale le 26 avril.

La population tomberait sous la barre des 100 millions en 2056.

Le taux de fécondité total (le nombre moyen d’enfants nés pendant la vie d’une femme) est prévu pour être de 1,36 en 2070, en baisse par rapport au chiffre calculé en 2017, qui était de 1,44 en 2065.

Ces divers résultats n’indiquent ainsi aucun changement dans la tendance à la chute de la démographie sur l’Archipel.

En 2022 le nombre de naissances était passé sous la barre des 800 000 pour la première fois depuis le début des statistiques sur le sujet, établies en 1899.

Les Japonais se marient de plus en plus tardivement, et les femmes ont donc tendance à avoir des bébés dans leur trentaine ou leur quarantaine. La moyenne actuelle de l’âge des Japonaises donnant naissance pour la première fois est aujourd’hui plus élevée que celle de la mise au monde du troisième enfant il y a 40 ans de cela.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]