Les ossements de quatre indigènes Aïnous conservés en Australie retourneront au Japon

Actualités

Les ossements de quatre indigènes de la communauté aïnoue, conservés dans deux musées en Australie, retourneront au Japon au courant du mois de mai.

Ces restes ont été découverts avant la Seconde Guerre mondiale, mais l’information a été sue du Japon qu’en 2017, et les deux pays négocient depuis à ce sujet.

Trois de ces indigènes reposeront au mémorial du Parc et Musée national Aïnou, situé à Shiraoi, sur l’île de Hokkaidô, car aucun groupe affilié aux Aïnous n’avait demandé de rapatriement et le lieu où ils avaient été exhumés demeurait incertain. Les restes du quatrième indigène, découverts sur l’île de Sakhaline, dans l’Extrême-Orient russe, reviendront à un groupe Aïnou.



Okada Naoki, ministre d’État en charge des affaires relatives à Okinawa et aux Territoires du Nord.

Les Aïnous vivent au nord de l’archipel japonais, et notamment à Hokkaidô. En 2019, le gouvernement a fait passer une loi reconnaissant la communauté aïnoue comme un peuple autochtone, afin de protéger leurs descendants et promouvoir leur culture. Mais nombre d’entre eux souffrent encore de discrimination et de pauvreté.

Articles liés

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]