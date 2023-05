Douze ans après la triple catastrophe de Fukushima, l’ordre d’évacuation levé dans un village proche de la centrale

Actualités

Le 1er mai, plus de douze ans après la triple catastrophe de Fukushima, le Japon a levé l’ordre d’évacuation d’une partie du bourg d’Iitate. Celui-ci avait été désigné comme « base spécifique de reconstruction et de réhabilitation », tous comme six autres zones aux environs de la centrale nucléaire, dont les restrictions d’entrée avaient déjà été levées l’année dernière.

« Cette date marque un nouveau départ pour notre commune. Nous comptons y mener plein de projets pour la réaménager », s’est enthousiasmé le maire d’Iitate.



Iitate a rouvert sa route principale le 1er mai.

Néanmoins, en raison du rejet et de la propagation de matières radioactives après l’accident, plusieurs districts des six communes situées à proximité de la centrale sont toujours désignés comme zones à « interdiction indéfinie d’habitation ». Une partie du bourg d’Iitate est par ailleurs encore concernée. (Voir notre article : Douze ans depuis le tsunami et la catastrophe de Fukushima : le résumé des données)

