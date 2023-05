Le milliardaire chinois Jack Ma, fondateur d’Alibaba, nommé professeur invité à l’Université de Tokyo

Actualités

Jack Ma, le le fondateur du site de commerce en ligne Alibaba, est devenu professeur invité à au Tokyo College, appartenant à l’Université de Tokyo. Jusqu’en octobre, le milliardaire chinois de 58 ans conduira des recherches et des projets relatifs à l’agriculture durable et à la production alimentaire. Il partagera également auprès des étudiants son expérience et son savoir sur l’entreprenariat.

L’homme d’affaires réside à Tokyo avec sa famille depuis près d’un an.

Jack Ma avait soudainement disparu des radars en octobre 2020 après avoir critiqué en public les autorités de régulation financière de son pays, provoquant l’ire du gouvernement de Pékin. Celui-ci avait bloqué l’entrée en bourse de Ant Group, une filiale d’Alibaba qui gérait le service de paiement Alipay, et avait fait pression sur le businessman pour qu’il s’efface. Réapparu trois mois plus tard dans une vidéo où il vantait les « bienfaits » du régime communiste, il avait considérablement réduit sa présence en public.

